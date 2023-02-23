شكرا لقرائتكم خبر تراجع طلبات شراء المنازل في أمريكا لأدنى مستوى منذ 28 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجع عدد طلبات شراء المنازل في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لأقل مستوياته منذ 1995، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة للتمويل العقاري لأعلى مستوياتها خلال الشهور الثلاثة الماضية، مما أضر بسوق المساكن التي تكافح من أجل وقف التراجع.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن مؤشر اتحاد المصرفيين العقاريين الأمريكي لقياس طلبات الحصول على قروض تمويل عقاري لشراء منزل، تراجع بأكثر من 18% خلال الأسبوع المنتهي يوم 17 فبراير الماضي إلى 147.1 نقطة وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ 2015.

وارتفع سعر الفائدة الثابتة على عقد التمويل العقاري لمدة 30 عاما بمقدار 23 نقطة إضافية إلى 6.62 % وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي. كما ارتفع سعر الفائدة المتغير كل خمس سنوات لعقود التمويل العقاري.

وأشار التقرير إلى تأثيرات قرارات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة الرئيسة عدة مرات خلال العام الماضي لكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عاما.

في الوقت نفسه يتوقع المحللون استمرار زيادة الفائدة الأمريكية خلال الشهور المقبلة في ضوء بيانات التضخم ومعدل البطالة الحالية.

وأشارت نشرة مورتيدج ديلي نيوز التي تتابع أسعار الفائدة للتمويل العقاري لوصول الفائدة إلى 6.87% على القروض العقارية البالغة مدتها 30 عاما أمس الأول.

كما أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الأول استمرار تراجع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي للشهر الثاني عشر على التوالي، ليتواصل التراجع القياسي ويتأكد التأثير السلبي لارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري على نشاط سوق المساكن في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي، تراجع عدد العقود النهائية لبيع المساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 0.7% إلى ما يعادل 4 ملايين مسكن سنويا.

ويعتبر معدل التراجع خلال الشهر الماضي الأقل منذ 2010، ويأتي أقل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبيرج للأنباء رأيهم وتوقعوا وصول العقود إلى ما يعادل 4.1 ملايين وحدة سنويا.