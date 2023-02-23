سبيكتر الكهربائية تخضع لأصعب برنامج اختبار في تاريخ رولز رويس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قطعت السيارة الكهربائية الكوبية سبيكتر التي تطورها شركة رولز رويس البريطانية للسيارات الفارهة، أكثر من مليوني كيلومتر، فيما يعد أصعب برنامج اختبار لأي سيارة في تاريخ الشركة الممتد 118 عاما.

ومن المقرر طرح السيارة ذات البابين والتي تم فتح باب حجزها حاليا، في وقت لاحق من العام الحالي بسعر يبلغ نحو 275 ألف جنيه إسترليني في السوق البريطانية.

وقالت شركة رولز رويس إن السيارة الكهربائية الجديدة ستقدم نفس مستويات الأداء والكفاءة والفخامة التي يحصل عليها العملاء في سياراتها التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري.

وأضافت الشركة أن السيارة سبيكتر ستتمكن من قطع مسافة تصل إلى 520 كلم قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية، من خلال محرك بقوة 577 حصانا، ومعدل تسارع يبلغ 100 كلم في الساعة خلال 4.4 ثوان.

وذكرت الشركة أن برنامج الاختبار ما زال بعيدا عن نهايته، وتعمل السيارة حاليا في درجات الحرارة العالية في موقعين بجنوب أفريقيا حيث تزيد درجة حرارة الجو عن 50 درجة مئوية.

وقالت رولز رويس إنها أمضت 1500 ساعة في اختبار كفاءة المكابح بمفردها في السيارة الجديدة للتأكد من سلاسة أدائها.

بالمثل تم اختبار نظام استقرار منع الانزلاق في السيارة على مدى 1500 ساعة أيضا.

بدأ برنامج اختبار السيارة الجديدة في شتاء 2021 في منشأة أريبلوج بالسويد على بعد 55 كلم فقط من الدائرة القطبية الشمالية، حيث يمكن أن تصل درجة البرودة إلى 50 درجة تحت الصفر.

تم تطوير السيارة سبيكتر باستخدام الهيكل المصنوع من الألمنيوم والذي تم استخدامه لأول مرة في الجيل الثامن من السيارة فانتوم، وتم استخدامه بعد ذلك في السيارتين كولينان وجوست.

سبيكتر الكهربائية

