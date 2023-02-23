شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع أرباح فري نت الألمانية للاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي الوقت نفسه، استقرت الإيرادات نصف السنوية عند مستوى 2.6 مليار يورو.
وأعلنت الشركة نمو قاعدة مشتركيها لأكثر من 9 ملايين مشترك خلال ستة أشهر، حيث زاد عدد المشتركين في موقع «وايبو دوت تي.في» للبث المباشر بأسرع من التوقعات، مما ساعد في تحقيق قطاع البث التلفزيوني والإعلام أداء جيدا ليصبح المساهم الأكبر في أرباح الشركة.
وقالت «فري نت» إنها تمضي في المسار الصحيح لتحقيق هدفها الاستراتيجي وهو أرباح تشغيل بقيمة 520 مليون يورو، وتدفقات نقدية حرة تزيد على 260 مليون يورو سنويا اعتبارا من العام المالي 2025.
ووافق مجلس الإشراف على الشركة على تمديد عقد الرئيس التنفيذي كريستوف فيلانك حتى نهاية 2026.
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