أرباح دويتشه تيليكوم في الربع الأخير تتجاوز التوقعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوزت أرباح مجموعة الاتصالات الألمانية العملاقة دويتشه تيليكوم خلال الربع الأخير من العام الماضي توقعات المحللين، بفضل النمو القوي لقاعدة العملاء والاستفادة من قوة الدولار أمام اليورو.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن المجموعة الألمانية العملاقة حققت أرباح تشغيل، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بقيمة 9.96 مليارات يورو (10.58 مليارات دولار)، مما يشكل زيادة نسبتها 11% عن العام السابق، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبيرج آراءهم 9.86 مليارات يورو.

ورفعت دويتشه تيليكوم توقعات أرباحها خلال العام الماضي عدة مرات بفضل استفادتها من تعديلات القواعد والنظم في سوقها الرئيسة بألمانيا وقوة الدولار التي عززت نتائج فرعها الأمريكي تي موبايل أمريكا، ثاني أكبر شركة اتصالات في الولايات المتحدة.

وأعلنت تي موبايل أمريكا في وقت سابق هذا الشهر تحقيق نتائج فاقت التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وبلغ إجمالي أرباح تشغيل دويتشه تيليكوم قبل حساب الضرائب والفوائد خلال العام الماضي بأكمله 2ر40 مليار يورو، في حين كانت أحدث توقعات للشركة تبلغ أكثر من 37 مليار يورو.