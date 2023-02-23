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وأوضحت الشركة في بيان لها أن القدرة الإجمالية تحت التشغيل التجاري للمشروع وصلت 517 ميجاوات من إجمالي 950 ميجاوات، يتم توليدها عن طريق الطاقة الشمسية المركزة بالإضافة إلى الألواح الكهروضوئية.
وأشارت إلى أن مشروع نور للطاقة 1 يعد المرحلة الرابعة من مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية، الواقعة في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة النهائية من المشروع على نتائج الشركة المالية ابتداء الربع الأول من عام 2024.
وتمتلك أكوا باور حصة قدرها 25% من شركة نور الطاقة 1.
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