مسرعة للابتكارات والحلول الإبداعية في الأنشطة الترفيهية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للترفيه مسرعة أعمال أنشطة الترفيه، لتوفير بيئة عمل محفزة لرواد الأعمال المهتمين بالقطاع في المملكة وتقديم الإرشاد والتدريب اللازم لهم، وربطهم بخبراء ومستشارين متخصصين في تطوير المشاريع وشبكة من المستثمرين.

وتتكون المسرعة من مجموعة ورش عمل تدريبية أسبوعية، وجلسات استشارية فردية بين رواد الأعمال ومستشارين متخصصين، إضافة إلى جلسات بين المهتمين بقطاع الترفيه للتعرف على المشاريع المشاركة بالبرنامج، فضلا عن استضافة عدد من المتحدثين وأصحاب التجارب والقصص الناجحة، وتنظيم أنشطة يومية بين رواد الأعمال والمطورين من فريق المسرعة، ويمكن التسجيل في المسرعة من خلال الرابط التالي: https://ent.accelerator.sa.

وتعمل المسرعة على مرحلتين في برنامجها التدريبي الذي يستمر 12 أسبوعا لكل مرحلة لمتابعة أداء المشاركين، ودعمهم بتطوير مشاريعهم ومساعدتهم على التوسع والنمو، فضلا عن الاستعداد للجولات الاستثمارية المتقدمة، حيث يجتمع الموجهون بالمشاركين أسبوعيا في مقر المسرعة لدفع أعمالهم نحو التقدم والنمو.

ويسهم موجهو المشاريع في تطوير مشاريع المشاركين من خلال التوجيه المستمر والبرامج التدريبية الإرشادية، وربطهم بالاستشاريين المناسبين، إضافة إلى متابعة تفاعل الشركات مع المستخدمين والعملاء لفهم حاجتهم وتطوير منتجاتهم وفقا لمتطلبات السوق.

كما يهدف الموجهون لتحديد مجموعة من الأهداف الأسبوعية للمشاريع والعمل على تحقيقها، فضلا عن متابعة تطور وتقدم المشاريع وتحقيقها لمؤشرات الأداء المتفق عليها، وقياس المنجزات التي حققتها منذ بدء المسرعة.

وتنتهي أعمال المسرعة بتأسيس 24 مشروعا تتم متابعتها بشكل دوري؛ لمعرفة آخر تطوراتها ومساندتها، من خلال الاستشارات والربط بالخبراء في القطاع العملي لتلك المشاريع، بهدف ضمان استمراريتها ونموها والحصول على أفضل الفوائد الممكنة منها.

مسرعة أعمال أنشطة الترفيه

الأهداف:







توفير بيئة عمل محفزة لرواد الأعمال



تقديم الإرشاد والتدريب اللازم لهم



ربطهم بخبراء ومستشارين متخصصين



ربطهم مع شبكة من المستثمرين



تتكون من:





مجموعة ورش عمل تدريبية أسبوعية



جلسات استشارية فردية مع مستشارين



جلسات بين المهتمين بقطاع الترفيه



استضافة متحدثين وأصحاب تجارب



أنشطة يومية بين رواد الأعمال والمطورين



آلية العمل: