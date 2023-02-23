سكوبا للصناعات العسكرية شريك أساسي لمعرض الدفاع العالمي 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضمت شركة سكوبا للصناعات العسكرية إلى قائمة شركاء معرض الدفاع العالمي 2024، وذلك بعد أن وقع الطرفان اتفاقية تصبح بموجبها «سكوبا» الشريك الأساسي للمعرض.

وجرت مراسم التوقيع في جناح الهيئة العامة للصناعات العسكرية المشارك في معرض IDEX2023 المقام حاليا في إمارة أبوظبي، حيث وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الدفاع والأمن في الشركة فواز العقيل.

وأعرب أندرو بيرسي عن ترحيبه بانضمام «سكوبا» إلى قائمة شركاء معرض الدفاع العالمي 2024 مشيرا إلى أن المعرض يهدف إلى خلق شراكات مع الكيانات الوطنية العاملة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية بما يعكس التطور الكبير الذي يعيشه قطاع صناعة الدفاع في المملكة، وفتح الباب أمام كبرى الشركات الدولية للدخول إلى السوق السعودي، وجمعها تحت سقف واحد.

من جانبه أشار فواز العقيل أن الشراكة مع معرض الدفاع العالمي تواكب الجهود المبذولة من مجال توطين التقنيات المرتبطة بالصناعات العسكرية والتوسع في هذا المجال من خلال القطاع الخاص كهدف وطني يثري الاقتصاد المحلي ويوفر فرص العمل الجديدة المرتبطة بهذه الصناعة الواسعة.

ولفت العقيل إلى نجاح النسخة الأولى من المعرض منوها بما تحقق خلال النسخة الأولى 2022 من منجزات على المستويات الاقتصادية والصناعية والدفاعية معتبرا المعرض منصة عالمية تعكس تميز المملكة في مجال الصناعات الأمنية والعسكرية.