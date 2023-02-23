الاقتصاد

مندوب المملكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني استقبل في جدة أمس الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الدكتور يوسف الخلاوي.

ونوه السحيباني، بالحراك الذي تقوده الغرفة نحو تطوير العلاقات والنهوض بالإمكانيات الاقتصادية لمواجهة التحديات الإسلامية، مشيدا بإتفاقية «منافع» التي تتماشى مع رؤية المملكة.

واستعرض الخلاوي، جهود الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي تنفذها لخدمة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مشاريعها المختلفة كاتحاد أصحاب الأعمال، والاستثمارات، وصندوق الزكاة، وغيرها من المشاريع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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