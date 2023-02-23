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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني استقبل في جدة أمس الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الدكتور يوسف الخلاوي.

ونوه السحيباني، بالحراك الذي تقوده الغرفة نحو تطوير العلاقات والنهوض بالإمكانيات الاقتصادية لمواجهة التحديات الإسلامية، مشيدا بإتفاقية «منافع» التي تتماشى مع رؤية المملكة.

واستعرض الخلاوي، جهود الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي تنفذها لخدمة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مشاريعها المختلفة كاتحاد أصحاب الأعمال، والاستثمارات، وصندوق الزكاة، وغيرها من المشاريع.