مندوب المملكة

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ونوه السحيباني، بالحراك الذي تقوده الغرفة نحو تطوير العلاقات والنهوض بالإمكانيات الاقتصادية لمواجهة التحديات الإسلامية، مشيدا بإتفاقية «منافع» التي تتماشى مع رؤية المملكة.
واستعرض الخلاوي، جهود الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي تنفذها لخدمة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مشاريعها المختلفة كاتحاد أصحاب الأعمال، والاستثمارات، وصندوق الزكاة، وغيرها من المشاريع.
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