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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الطرح العام الأولي لشركة الغاز الطبيعي الإماراتية أدنوك للغاز التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتية شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين الذين غطوا الطرح خلال ساعات، بحسب رسالة للمستثمرين واطلعت عليها وكالة بلومبيرج للأنباء. وتعهدت عدة صناديق استثمار وهيئات مرتبطة بإمارة أبوظبي بضخ 850 مليون دولار للاكتتاب في الطرق، ومنها ألفا دبي والعالمية القابضة. وتستهدف أدنوك جمع ما يصل إلى ملياري دولار من خلال الطرح العام الأولي لأسهم شركة الغاز الطبيعي التابعة لها، فيما سيكون أكبر عملية طرح عام أولي في الإمارات خلال العام الحالي.

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