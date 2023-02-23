شكرا لقرائتكم خبر عن "فنترسال ديا" للطاقة: مصر مهمة لكل أوروبا ولديها الإرادة السياسية والبنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دون سامرز المدير التنفيذي للعمليات وعضو مجلس الإدارة المسئول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة فينترسال ديا، إن مصر تتبنى التحول فى مجال الطاقة وأن أهداف مصر وألمانيا متماشية ومتناغمة فى هذا الإطار، مؤكدة أن مصر فى المرتبة الثالثة بعد ألمانيا والنرويج من حيث حجم الإنتاج والذى يبلغ 36 ألف برميل مكافئ يوميا، وجزء مهم من محفظة فينترسال ديا.

وأضافت سامرز، فى مؤتمر صحفي اليوم، أن مصر فى قلب نشاط الشركة وسنحاول الاستفادة من كل الامكانيات عن طريق المشاركة فى المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف التى ستطرحها وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأوضحت، أن مصر مهمة للشركة ولكل أوروبا ولديها الإرادة السياسية والبنية التحتية المؤهلة للحفاظ على الأهداف المناخية، مشيرة إلى أنه يتم العمل حاليا على تنويع المحفظة الخاصة بفنترشال ديا ومشروعات إزالة الكربون وإنتاج الهيدروجين لها أولوية استراتيجية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" لخفض انبعاثات الكربون .

وقالت سامرز، إن مصر لها أهمية كبرى متعلقة بتطور حجم الاستثمارات فى المستقبل القريب والبعيد ضمن الاستراتيجية المصرية لاستكشاف الغاز الطبيعى سواء فى الحقول البحرية والبرية خاصة فى منطقة الدلتا بدمنهور ودسوق.

وأشارت سامرز ،إلى أن أسعار الغاز تشهد ارتفاعات هائلة وهو ما يضعنا أمام تحديات عديدة لضخ المزيد من الاستثمارات فى مشاريع الغاز الطبيعى من أجل عودة الاستقرار للأسواق لافته إلى أن مصر وبقية البلدان فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لها دور عام فى توريد الغاز إلى أوروبا وتأمين امدادت الطاقة .

وأوضحت ،أنه يوجد 15مشروع قيد التنفيذ لخفض انبعاثات الكربون وذلك بالنرويج والدول الأوربية ،موضحة أن هناك استراتيجية لنقل تكنولوجيا خفض الانبعاثات إلى مصر من أجل تحقيق طموحاتها فى الأهداف المناخية .

وتابعت ،أن حجم الإنتاج لفنترسال ديا "باستثناء روسيا"يبلغ 321 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً خلال 2022 موضحةأن فينترسال ديا تخطط لتحقيق نمو معتدل في مستويات الإنتاج تتراوح بين 350 ألف و400 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا على المدى المتوسط، ولا سيما من خلال تحقيق زيادات إضافية في الإنتاج في كل من المكسيك، وشمال إفريقيا، والنرويج.

يذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية استقبل ماريو مهرين الرئيس التنفيذي لشركة فينترسال ديا الألمانية والوفد المرافق الذي ضم دون سامرز الرئيس التنفيذي للعمليات والمهندس سامح صبرى نائب الرئيس ومدير الشركة بمصر، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2023، وأكد ماريو مهرين على تطلع الشركة لزيادة استثماراتها واستغلال المزيد من الفرص البترولية التى تطرحها مصر، وأعرب عن سعادته بالتعاون المثمر مع قطاع البترول المصري وتحقيق المزيد من نتائج العمل الجيدة، خاصة وأن الجانبين لديهما فريق عمل يدرك جيداً أهمية الوقت والالتزام بتنفيذ خطط العمل المتفق عليها.