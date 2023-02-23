الاقتصاد

تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز اليوم الخميس

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القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الخميس، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر ابريل 81.26 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 74.50 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 81.97دولار للبرميل  لشهر فبراير 2023.

 

 

 

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.146 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.466دولار للجالون.

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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