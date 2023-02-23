شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تطلق مسابقة لترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مسابقة إلكترونية تفاعلية وأغنية "أبطال المياه" عن ترشيد استهلاك المياه، عبر صفحة الفيسبوك "كل نقطة بتفرق"، وتهدف المسابقة نشر السلوكيات الصحيحة والمثلى فى التعامل مع المياه، من خلال أغنية يقدمها شخصية بطل خارق يدعى "سوبر كيميت"، ويوجه من خلال كلمات وحركات الأغنية رسائل الحفاظ على المياه والبيئة.

وحددت الشركة عدد الفائزين بجوائز المسابقة ليصل إلى 75 فائزا من جميع محافظات الجمهورية، وسيتم تكريمهم وتسليمهم الجوائز خلال احتفالات اليوم العالمى للمياه، مارس 2023، ونشرت شروط المشاركة والجوائز المقدمة للفائزين عبر صفحاتها الرسمية.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بقضايا المياه، واعتبار ترشيد الاستهلاك أحد محاور التنمية، وانطلاقا من الهدف الاستراتيجى للشركة القابضة "تنمية وعى المواطنين بقضايا المياه" استحدثت الشركة على مدار الأعوام الماضية العديد من الأنشطة التفاعلية ذات طابع عصري تعتمد على المحاكاة لتغيير ثقافة الأطفال وترسيخ مفاهيم الحفاظ على المياه والبيئة، وذلك بالشراكة مع الجهات المانحة كالوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، ويعد «سوبر كيميت» أحد الأنشطة والالعاب التفاعلية التي يتم تنفيذها ميدانياً مع طلاب المدارس وروادي النوادي ومراكز الشباب في مختلف المحافظات، وتدور حول مغامرات «سوبركيميت» وأبطال المياه والبيئة، ودورهم فى انقاذ الكوكب من مخاطر التلوث وإهدار المياه.