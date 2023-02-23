شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.77% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 17003.90 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2971.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4436.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 20049.99 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 3561.42 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 27.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.079 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.5%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 678 مليار جنيه إلى 657.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205 مليار جنيه إلى 200.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.1%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 883 مليار جنيه إلى 858.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.8%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.185 مليار ورقة منفذة على 326 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.740 مليار ورقة منفذة على 365 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 82.78% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 17.22%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 5.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 623 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 149.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.5 مليار جنيه، بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 132.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.3 مليار جنيه بحجم تداول 1.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 281.9 ألف عملية.