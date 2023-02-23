شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 80.91 دولار لبرنت و74.16 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 80.91 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى74.16 دولار.

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «أوروبا تدفع جزءا من تكلفة حزم متتالية من العقوبات على روسيا».

وأضاف: «حالف الحظ أوروبا خلال الشتاء الحالي في ظل طلب ضعيف على الطاقة مع اعتدال الطقس وانخفاض الاستهلاك بالصين للمرة الأولى منذ 40 عاما، إلا أن دوام الحال من المحال، إذ حذرت وكالة الطاقة الدولية أوروبا من شتاء أشد قسوة العام المقبل، لاسيما إذا قررت روسيا قطع إمدادات الغاز بالكامل مع ارتفاع استهلاك الطاقة في بكين».

وتابع: «المشهد الأوروبي ازداد تعقيدا حيث أصبحت فرنسا مستوردا صافيا للكهرباء في العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 1980، بسبب العقوبات الغربية على روسيا».

واستطرد: «على وقع العقوبات الغربية سجلت شركة المرافق الكهربائية الفرنسية العام الماضي أسوأ خسارة لها منذ أكثر من عقدين، وقدرت بنحو 17 مليارا و900 مليون يورو».

وأوضح التقرير: «وكالة الطاقة الدولية أكدت أن القارة العجوز بحاجة إلى جميع مصادر الطاقة لمساعدتها على تجاوز الشتاء المقبل بأمان، مشيدة بالتمديد المؤقت للمحطات النووية في ألمانيا».