شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 5,5مليار جنيه استثمارات محافظة سوهاج بخطة 22/2023 لتنفيذ 431 مشروعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة سوهاج لعام 22/2023، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023 تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب في مُستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمُعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم، وفي هذا الخصوص، عِنيت جهود التنمية الـمكانية بتحقيق التنمية الريفية الـمُتكاملة لتضييق الفجوة الدخليّة والحد من تيّارات الهجرة إلى الـمناطق الحضريّة، وإعطاء أولويّة مُتقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومُحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل، إلى جانب إيلاء دَفعة تنموية قوية للـمناطق الواعدة بالـمُحافظات لاستغلال الفُرص القائمة وتوفير مزيدٍ من فرص العمل للشباب، مضيفة أن هذه التوجّهات الثلاثة تأتي اتفاقًا ومُعطيّات استراتيجية التنمية الـمُستدامة في إطار – رؤية مصر 2030 – وترسيخًا لـمبادئ حقوق الإنسان في التمتّع بحياة كريمة على أُسُس عادلة وعلى نحو مُستدام.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة سوهاج أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 431 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة سوهاج بخطة عام 22/2023 تبلغ 5,5 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة سوهاج بخطة عام 22/2023 أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,3 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 41,4%، ويخص قطاع الاسكان 852 مليون جنيه بنسبة 15,4%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 635 مليون جنيه بنسبة 11,4%، ويخص قطاع الصحة 464 مليون جنيه بنسبة 8,4%، وقطاع النقل 408 مليون جنيه بنسبة 7,4%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 894 مليون جنيه بنسبة 16%.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في محافظة سوهاج 7 مراكز، وعدد القرى المستهدفة 181 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2,8 مليون نسمة، لافتا إلى العديد من المشروعات التنموية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة ومنها إنشاء 108 عمارة سكنية للاسر الأولى بالرعاية، 22 وحدة اجتماعية، 30 مجمع خدمات زراعية، 35 نقطة اسعاف، 179 وحدة صحية، 8 مستشفيات مركزية، إلى جانب إنشاء 1601 فصل دراسي، 108 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 18 محطة مياه شرب، 181 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 181 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، إنشاء 48 مركز شباب، 30 مجمع خدمات حكومية، 158 مكتب بريد، 28 نقطة شرطة، علاوة على إنشاء 183 مشروع كهرباء .

وأشار التقرير إلى أهم الستهدفات التنموية في مجال الاسكان بمحافظة سوهاج بخطة 22/2023 وتتمثل في توجيه 466 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجال التنمية المحلية تتمثل اهم المستهدفات التنموية في رصف طرق بحوالي 60 مليون جنيه، وتوجيه 65 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، وفي مجال الصحة إنشاء وتطوير 13 مستشفى بمحافظة سوهاج.