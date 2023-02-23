شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: الحكومة تنفذ العديد من البرامج التنموية لدعم رائدات الاعمال والان مع تفاصيل الخبر
وأشار سمير الى اهمية تضافر الجهود مع الشركاء في القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للأعمال في مصر، لافتاً إلى أن النسخة الحالية من المؤتمر تقام تحت عنوان "النساء من أجل النجاح - تنويع التجارة من أجل الاستدامة" وهو ما يعكس الدور الهام الذي تقوم به المرأة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية.
وفي هذا الإطار اوضح الوزير ان الحكومة المصرية تدرك أهمية تنويع التجارة من أجل تحقيق الاستدامة، مشيراً الى أن الحكومة تعمل على إرساء بيئة أعمال تقدر المساهمات المهمة لرائدات الأعمال وذلك في قطاعات تشمل الزراعة والتصنيع والخدمات.
ولفت سمير إلى إن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر يمثل أحد أهم أولويات الوزراة، والتي تعمل على إقامة بيئة ملائمة للأعمال ومواتية للاستثمار الأجنبي، ويشمل ذلك مجموعة من التدابير منها تبسيط الإجراءات، والحد من البيروقراطية، ووضع مناخ استثماري مستقر تستفيد منه رائدات الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات لضمان استفادة المرأة في قطاع الأعمال من هذه الاستثمارات من خلال دعم رائدات الأعمال وذلك بهدف مساعدتهن على النفاذ إلى الأسواق والحصول على التمويل وشبكات الأعمال، وهو ما يسهم في تعزيز مشاركتهن في كافة القطاعات الاقتصادية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في التنمية الاقتصادية في مصر والدول العربية والإفريقية وذلك في مختلف المجالات والقطاعات، مشيرةً إلى أن الجمعية تبذل جهوداً حثيثة لزيادة قدرات المرأة بهدف التنمية الشاملة للمجتمع ككل خاصةً في ظل النجاح الذي أثبته رئدات وسيدات الأعمال خلال الفترة الماضية.