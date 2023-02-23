شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز النوبارية يستقبل وفد لجنة التعليم بمجلس النواب لبحث دعم منظومة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة يرافقهم مسئولو جامعة دمنهور، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وذلك لمناقشة سبل دعم وتطوير المنظومة التعليمية بمدينة النوبارية الجديدة.

وأوضح المهندس أحمد إسماعيل، أن الزيارة تأتي في إطار زيادة دعم الخدمات التعليمية بمدينة النوبارية الجديدة، سواء بالتعليم العالي أو التعليم الأساسي وسبل تطويرها.

وبدأت الزيارة بتقديم عرض من رئيس الجهاز عن مدينة النوبارية الجديدة وما تم فيها من إنجازات وخطة المدينة التنموية، بجانب عرض الخدمات التعليمية وتطويرها وخطة الإنشاءات المستقبلية، والدعم الذي يقدمه جهاز المدينة للمنظومة التعليمية.

وقال المهندس أحمد إسماعيل، بدأت الجولات الميدانية بالمدينة بزيارة المدرسة الدولية التي تعتبر الوحيدة في محافظة البحيرة التي تم تخصيصها كمدرسة دولية، حيث استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، ومديرة المدرسة، ما يتم داخل المدرسة من أنشطة، وما تقدمه من مناهج حديثة للطلاب.

كما تمت زيارة كلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الفنون التطبيقية وكلية التربية النوعية بالمدينة، وتم عرض المجهودات التي تقدمها جامعة دمنهور فرع النوبارية للطلاب، وأيضا تم عرض عدد من المعوقات لتطوير الجامعة، كما وعد الدكتور سامي هاشم، وأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، بالمساعدة فى دعم الجامعة والكليات بمدينة النوبارية بالموارد البشرية والموارد المادية.