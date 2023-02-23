شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 23-2-2023 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 23-2-2023، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 32.32 جنيه للشراء، و32.49 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 32.5 جنيه للشراء، و32.62 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

32.5 جنيه للشراء.

32.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

32.32 جنيه للشراء.

32.49جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

32.32جنيه للشراء.

32.49جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

32.43جنيه للشراء.

32.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

32.43جنيه للشراء.

32.6 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

32.54جنيه للشراء.

32.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

32.43جنيه للشراء.

32.6جنيه للبيع.