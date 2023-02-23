شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد الطرق بالمدينة ويشدد على الالتزام بالجدول الزمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية موسعة بالمناطق المختلفة بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث شملت الجولة مشروعات الطرق والإسكان ومنها ( محور عباس العقاد - طريق شرق الأكاديمية - دار مصر القرنفل - محور محمد نجيب بالتجمع الخامس والتجمع الثالث – دار مصر الأندلس الـ 70 عمارة – سكن مصر غرب الجامعات - المحلية الثامنة بالتجمع الثالث).

وتابع المهندس عبدالرءوف الغيطى، أعمال الطرق الجارية بالتجمع الأول، حيث تم المرور على محور عباس العقاد لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة المحور، حيث سبق التأكيد على استكمال شبكة الري والزراعة وتم تركيب البلدورة ورسم الطريق، وتم فرد السن وجارٍ استكمال الأعمال، كما تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بإنشاء بالوعات المطر والعمل على حل مشكلات تجمع الأمطار بالمحور.

كما تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، الأعمال الجارية لإنشاء محور طريق شرق مديرية الأمن للتأكد من استمرار العمل بكفاءة وطوال الـ 24 ساعة لضمان إنهاء الأعمال في وقتها، مشيراً إلى أن المحور بطول 1800 كم، ويتكون من 6 حارات مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى حارة خدمة، حيث يربط المحور طريق يوسف السباعي بطريق السويس، وتكمن أهمية هذا المحور في التيسير على المواطنين في الدخول والخروج للمدينة، ويعمل على دفع عجلة التنمية للمنطقة بالكامل.

وأنهى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، جولته بالتجمع الأول بالمرور على كمبوند دار مصر القرنفل، وتم التأكيد على ضرورة الاهتمام بالنظافة داخل الكمبوند، وأيضاً الاهتمام بالزراعة ومرمات الطرق وإعادة الشىء لأصله بعد أى أعمال إصلاحات " مرافق - كهرباء – غاز .... الخ "، مشدداً على ضرورة متابعة والتعامل بحسم مع أى مخالفات بالكمبوند للحفاظ على هويته.

وفي ذات السياق، تابع المهندس عبدالرءوف الغيطى، أعمال الطرق الجارية بمحور محمد نجيب بالتجمع الخامس من التسعين الجنوبي وحتى محور جمال عبد الناصر بالتجمع الثالث، ومن محور جمال عبد الناصر وحتى طريق العين السخنة القديم، حيث يجري فرد الطبقة الأسفلتية السطحية ويليها أعمال التخطيط.

واستكمل رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الجولة بالمرور على كمبوند دار مصر الـ 70 عمارة بالأندلس، ومشروع سكن مصر غرب الجامعات، للتأكيد على ضرورة تحديد موعد للانتهاء من أعمال الإحلال لأعمال تنسيق الموقع بالكمبوند، مع ضرورة العمل على تأمين المكان للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأنهى المهندس عبدالرءوف الغيطي، جولته بالتجمع الثالث بالمرور على المحلية الثامنة ( القطامية )، حيث يتم أعمال تطوير ورفع كفاءة المحلية الثامنة من ( أرصفة – طرق – زراعة – تدبيش - ممرات)، مؤكداً ضرورة تكثيف الأعمال وإزالة أى مخالفات بالمنطقة قبل عمليه التطوير.

ووجه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالعديد من التوصيات والتكليفات للمهندسين وللشركات العاملة بالمشروعات المختلفة، وأهمها ضرورة العمل على سرعة إنجاز وإنهاء الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتفق عليها، وذلك بالتوازي مع جودة الأعمال ومراعاة أصول الصناعة والاشتراطات الفنية المتعارف عليها، كما تم التنبيه بشكل عام على مسئولي الجهاز بضرورة الاهتمام اليومي بأعمال النظافة للمحاور الرئيسية والمحاور الداخلية وإزالة أي إشغالات بالطرق وأمام المولات والمحال ومناطق الخدمات.