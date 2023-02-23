شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 19.1% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية خلال 11شهرا والان مع تفاصيل الخبر
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022:
1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 228.9 مليون دولار.
2. فواكه بقيمة 196 مليون دولار.
3. حديد وصلب بقيمة 179.4 مليون دولار.
4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 149.7 مليون دولار.
5. خضر ونباتات بقيمة 144.3 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022:
1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.6 مليار دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.7 مليار دولار.
3. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 258.4 مليون دولار.
4. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 157.7 مليون دولار.
5. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 53 مليون دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 325.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 51.1%.