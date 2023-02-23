شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس محمود محسن: مبادرة "ابدأ" طوق نجاة للصناعة الوطنية فى ظروف عالمية صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن المبادرة الرئاسية "ابدأ" المعنية بتنشيط الصناعة وحل مشكلات المصانع تعمل في ظروف صعبة بسبب التطورات الاقتصادية العالمية المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات بداية من جائحة كرونا وتبعها الأزمة الروسية الأوكرانية وما تبعهما من تأثر وتعطل سلاسل الإمداد وضعف التجارة العالمية وتوقف أغلب المصانع المنتجة للمواد الخام ، الأمر الذي يجعل هذه المبادرة طوق نجاة للمصانع التي تعثرت.

وأوضح في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المبادرة نجحت في رصد وجود 12 ألف مصنع مخالف وأكثر من 3400 مصنع معطل وهي البيانات التي تلقتها من الجهات الحكومية المختلفة، وهو ما يؤكد عزم المبادرة على التوصل لحلول حقيقية على أرض الواقع لأحد أخطر المشكلات وهي أزمة المصانع المتعثرة.

وأشار إلى نجاح المبادرة في دعم 1500 مصنع في الحصول على التراخيص والمستندات الرسمية لها خلال 3 شهور أشخر فقط، وهنا نتحدث عن وقائع حقيقية وإجراءات تم اتخاذها على أرض الواقع لإنقاذ الصناعات التي تعثرت ومنح التراخيص والمستندات المطلوبة لها.

وتابع عضو الصناعات الهندسية، أن ما نجحت فيه مبادرة "ابدأ" منذ إطلاقها يعد نموذجًا حيًا للعمل الجماعي المنظم، والهادف، والذي يؤكد للجميع أنه يمكن إحداث تغيير إيجابي حقيقي في ملف الصناعة