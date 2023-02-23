شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عوامل أهلت شركة مصر لتأمينات الحياة للطرح فى البورصة تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
2 - الشركة بقيادة الدكتور أحمد عبد السلام عبد العزيز حققت إجمالي أقساط خلال العام المالي 2021/2022 بلغت قيمتها 9.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 7.7 مليار جنيه محققة خلال العام المالي 2020/2021 بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 18.8%. .
3 - إجمالى استثمارات الشركة فى 30/6/2022 بلغ 43.1 مليار جنيه مقابل مبلغ 37.1 مليار جنيه في 30/6/2021 وبمعدل نمو قدره 16.4%.
4 - حقوق المساهمين فى 30/6/2022 بلغت 10.3 مليار جنيه مقابل مبلغ 9.5 مليار جنيه في 30/6/2021 وبمعدل نمو قدره 7.7%.
5- بلغت حقوق حملة الوثائق 32.7 مليار جنيه في 30/6/2022 مقابل 27.4 مليار جنيه في 30/6/2021 بمعدل نمو قدره 19.2%.
6 - أرتفع صافي أرباح العام المالي المنتهى في 30/6/2022 ليبلغ 1.846 مليار جنيه مقابل 1.619 مليار جنيه للعام المالي المنتهى في 30/6/2021 بمعدل نمو 14.0%.