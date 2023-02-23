شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عوامل أهلت شركة مصر لتأمينات الحياة للطرح فى البورصة تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة مؤخرا عن طرح شركة مصر لتأمينات الحياة فى البورصة ،ضمن نحو 32 شركة، لا سيما مع كون الشركة على قمة شركات تأمينات الحياة فى سوق التأمين فى مصر، بما تملكه من مقومات تكنولوجية متقدمة وعناصر بشرية مدربة ومتميزة على أعلى مستوى وحصة سوقية ومعدل نمو مرتفع تعرف على 6 عوامل أهلت وساعدت الشركة ليتم طرحها في البورصة .

1 - فى مجال التصنيف الائتمانى حافظت "شركة مصر لتأمينات الحياة" على التصنيف الائتماني لهذا العام من مؤسسة التصنيف العالمية A.M. Best عند مستوى ++B للتصنيف المالي FSR و bbb للتصنيف الائتمانى ICR مع نظرة مستقبلية "مستقرة" لكلا التصنيفين.

2 - الشركة بقيادة الدكتور أحمد عبد السلام عبد العزيز حققت إجمالي أقساط خلال العام المالي 2021/2022 بلغت قيمتها 9.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 7.7 مليار جنيه محققة خلال العام المالي 2020/2021 بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 18.8%. .

3 - إجمالى استثمارات الشركة فى 30/6/2022 بلغ 43.1 مليار جنيه مقابل مبلغ 37.1 مليار جنيه في 30/6/2021 وبمعدل نمو قدره 16.4%.

4 - حقوق المساهمين فى 30/6/2022 بلغت 10.3 مليار جنيه مقابل مبلغ 9.5 مليار جنيه في 30/6/2021 وبمعدل نمو قدره 7.7%.

5- بلغت حقوق حملة الوثائق 32.7 مليار جنيه في 30/6/2022 مقابل 27.4 مليار جنيه في 30/6/2021 بمعدل نمو قدره 19.2%.

6 - أرتفع صافي أرباح العام المالي المنتهى في 30/6/2022 ليبلغ 1.846 مليار جنيه مقابل 1.619 مليار جنيه للعام المالي المنتهى في 30/6/2021 بمعدل نمو 14.0%.