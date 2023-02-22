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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية حصلت على شهادة الآيزو (ISO 31022) في إدارة المخاطر القانونية كأول جهة تحصل عليها على مستوى المملكة، مما يعكس ما تتمتع به الهيئة من نضج وتميز مؤسسي في أعمالها القانونية.

وقد حصدت الهيئة شهادة الآيزو في إدارة المخاطر نظرا لتميز قطاعها القانوني في حوكمة أعماله ونضج إجراءاته، وكذلك التفوق في الحد من المخاطر القانونية وإيجاد المكاسب المعرفية منها، وتكاملية الخدمات التي تقدمها وعنايتها بانطباعات المستخدمين.

يشار إلى أن شهادة الآيزو في إدارة المخاطر القانونية تعد من أحدث المواصفات الدولية، وتتضمن إنشاء نظام متكامل لإدارة المخاطر القانونية والحد من آثارها.