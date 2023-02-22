هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

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وقد حصدت الهيئة شهادة الآيزو في إدارة المخاطر نظرا لتميز قطاعها القانوني في حوكمة أعماله ونضج إجراءاته، وكذلك التفوق في الحد من المخاطر القانونية وإيجاد المكاسب المعرفية منها، وتكاملية الخدمات التي تقدمها وعنايتها بانطباعات المستخدمين.
يشار إلى أن شهادة الآيزو في إدارة المخاطر القانونية تعد من أحدث المواصفات الدولية، وتتضمن إنشاء نظام متكامل لإدارة المخاطر القانونية والحد من آثارها.
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