المركز السعودي للاعتماد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع اتفاقية تعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ بهدف تعزيز العمل في العديد من المجالات المشتركة بين الطرفين، ووضع برامج التعاون والتطوير لتحقيق المنافع المشتركة. ومثل الطرفين في توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل القعيد، ومدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر بن عبدالله الغامدي. وتأتي اتفاقية التعاون في العديد من المجالات منها: تحقيق الكفاية في تلبية متطلبات البنية التحتية لنظام إدارة الطاقة، والاستعانة بجهات تقويم المطابقة المعتمدة للقيام بالأعمال التي تخص الحصول على شهادات نظم الإدارة أو الاستفادة منها، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية التي يمتلكها الطرفان.

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