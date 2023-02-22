شكرا لقرائتكم خبر %20 تراجع الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي خلال الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خفض الاتحاد الأوروبي الطلب على الغاز الطبيعي خلال الشتاء الحالي بمقدار الخمس تقريبا، متجاوزا الهدف الطوعي لخفض الطلب، وكان بنسبة 15% للمساعدة في ضمان استقرار الإمدادات موسم التدفئة، مع تراجع الإمدادات من الغاز الطبيعي الروسي.

وحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات»، تراجع استهلاك الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من أغسطس إلى يناير الماضيين، بنسبة 19% عن متوسط الاستهلاك خلال تلك الفترة من السنوات الخمس السابقة.

وسجلت فنلندا أكبر تراجع في استهلاك الغاز خلال فصل الشتاء، وبلغت نسبة التراجع نحو النصف، في حين زاد الطلب في مالطا وسلوفاكيا فقط.

وأشارت بلومبيرج للأنباء إلى أن بيانات يوروستات لم تكشف عن نسبة التراجع الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز، أو عن اعتدال الطقس خلال الفترة الماضية من فصل الشتاء الحالي، لكنها أظهرت مدى نجاح جهود دول الاتحاد التي كانت تخشى من أزمات حادة للطاقة، بما في ذلك احتمالات حدوث انقطاعات في الكهرباء، نتيجة عدم تناسب الإمدادات مع الطلب.

ومن المحتمل أن يبدأ الاتحاد الأوروبي موسم إعادة ملء مستودعات تخزين الغاز الطبيعي للشتاء القادم، في حين أن هذه المستودعات ممتلئة حاليا بأكثر من 50%، وهو ما سيحد من ارتفاع الأسعار خلال فصل الصيف، ويعزز أمن الطاقة قبل حلول موسم ذروة الطلب على الطاقة في الشتاء المقبل.

ومن المقرر أن تتشاور المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مع الدول الأعضاء حول ما إذا كان الأمر يحتاج إلى تمديد القيود على استهلاك الغاز، إذ من المقرر انتهاء فترة العمل بالقيود الحالية بنهاية مارس المقبل.

وأثار التراجع الأخير في أسعار الغاز القلق من احتمالات زيادة الطلب عليه خلال الفترة المقبلة. ومن المحتمل أن يناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الخيارات المتاحة خلال اجتماع غير رسمي في السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك، في حين انخفضت حصة إمدادات الغاز الطبيعي الروسي من حوالي 50% من إجمالي الإمدادات في أوروبا إلى أقل من 10%، حسب بيانات الاتحاد الأوروبي. وفي حال استمرار الإمدادات الروسية عند مستوياتها الحالية، سيستورد الاتحاد الأوروبي 20 مليار متر مكعب من الغاز الروسي خلال العام الحالي، مقابل 155 مليار متر مكعب قبل نشوب الحرب الروسية ضد أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.