صندوق برأسمال 100 مليون دولار لتمويل تطوير وقود طائرات مستدام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة الطيران الأمريكية يونايتد أيرلاينز هولدنجز صندوق استثمار برأسمال قدره 100 مليون دولار للاستثمار في الشركات الناشئة التي تعمل في أبحاث وتطوير وقود طائرات جديد مستدام. وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن شركات مثل بوينج لصناعة الطائرات وبنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس ستسهم في الصندوق الذي يحمل اسم «يونايتد أيرلاينز فينشرز ساستينابل فلايت فاند». كما يسهم في الصندوق شركات أير كندا وهني ويل إنترناشونال جي.إي ايروسبيس التابعة لمجموعة جنرال إلكتريك الأمريكية.

وقالت يونايتد أيرلاينز في بيان أمس، «إن الصندوق مفتوح أمام مساهمات من شركات أخرى.

ويعتبر وقود الطائرات المستدام واحدا من أكثر الوسائل فاعلية لخفض الانبعاثات الكربونية لصناعة النقل الجوي، لكن لا يمكن حاليا إنتاجه بكميات كبيرة كافية ولا بتكلفة مقبولة. وتستثمر شركات الطيران في مشروعات إنتاج الوقود المستدام من مكونات مختلفة مثل مخلفات مشروعات الثروة الحيوانية وبقايا المحاصيل الزراعية إلى جانب بدائل مثل المحركات الكهربائية والمحركات التي تعمل بالهيدروجين.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة إيزي جيت وشركة رولز-رويس القابضة لأنظمة الطيران المدني والطاقة والدفاع تشغيل طائرة تجريبية بمحرك يعمل بالهيدروجين في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم. وزعمت الشركتان أن الاختبار الأرضي كان خطوة رئيسة نحو إثبات أن الهيدروجين يتجه بقوة لأن يكون وقود طيران خال من الكربون. وأجري الاختبار في موقع بوسكومب داون التابع لوزارة الدفاع في بلدة أمسبري بإنجلترا. يذكر أن إيزي جيت ورولز رويس شكلتا شراكة في يوليو الماضي بهدف إظهار أنه يمكن استخدام الهيدروجين في مجموعة من الطائرات من منتصف عام 2030 فصاعدا.