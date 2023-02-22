اتفاقية لزيادة نسبة التوطين في قطاع الغذاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقَع معهد الصناعات الغذائية اتفاقية توطين وتوظيف مع مجموعة لحاء؛ وذلك بهدف توظيف كوادر وطنية بتخصصات مهنية تتناسب مع جميع احتياجات المجموعة التي تمتلك 6 شركات، أغلبها في مجال صناعة الغذاء.

وأوضح المدير التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية، إبراهيم العقيلي، أن دعم الكوادر السعودية هو الهدف الرئيس من الاتفاقية ومجموعة الاتفاقيات التي تم توقيعها أيضًا على مدار الأشهر الماضية، وسيكون لها الأثر الإيجابي في دعم الكوادر الوطنية بما يتماشى مع تحقيق برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على دعم المحتوى المحلي.

وبيَّن العقيلي، أن الاتفاقية الموقعة مع «لحاء»، والتي مثلها نائب المدير العام محمد الصالح، ستسهم بشكل كبير في توطين صناعة الغذاء وضخ كوادر شبابية سعودية في سوق العمل؛ مما يحقِق الأمن الغذائي.

وأكد المدير التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية، أن المعهد يسعى باستمرار إلى توسيع دائرة الشراكات الحيوية والاستراتيجية؛ لتعزيز صناعة الغذاء، وتطوير الكادر السعودي في هذا المجال، الذي يُعد من الصناعات الاستراتيجية، ويحظى باهتمام بالغ من القيادة بالمملكة. ويُعد المعهد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والقطاع الخاص.