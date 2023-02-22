المركزي العراقي يمول التجارة الخارجية مع الصين بعملة اليوان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن البنك المركزي العراقي أمس تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك يأتي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات للحصول على العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن الحزمة الثانية ستتضمن تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني عبر تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية بعملة اليوان الصيني، وتعزيز أرصدة المصارف العراقية من خلال حسابات البنك المركزي إلى المستفيد النهائي بعملة اليوان الصيني من خلال الحسابات لدى مصرف (جي بي مورجان)، وبنك التنمية في سنغافورة.

ولفت إلى أنه سيتمّ تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بالآلية نفسها لاحقًا، موضحا أن الوثائق المطلوبة للتقديم للتحويلات المالية الخارجية المذكورة ستكون قائمة (فاتورة) تجارية فقط، أو أوّليات الاعتماد المستندي، على أن يُقدّم الزبون للمصرف لاحقًا ما يثبت دخول البضاعة. ولفت إلى تنظيم التسويات المالية لوكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام) عن طريق شركات الصرافة فئة A من خلال أحد المصارف العراقية بحساب تسويات واحد لجميع تلك الشركات. ولفت إلى أنه بإمكان المواطنين تحويل المبالغ المسموح بتحويلها بحدّ أعلى 7500 دولار في الشهر الواحد من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين، وموني غرام) بالسعر الرسمي 1320 دينار/دولار، ويقوم البنك المركزي بتعزيز الحسابات الخاصة بهؤلاء الوكلاء من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية وشرائها.