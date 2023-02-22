شكرا لقرائتكم خبر رقم قياسي لعدد السياح القادمين إلى المملكة في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق القطاع السياحي في المملكة رقما قياسيا في عدد الزوار من الخارج خلال يناير الماضي.

وأوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين أن السياحة هي الذراع الإعلامية والتسويقية؛ لتقديم المملكة كوجهة سياحية عالمية، مشيرا إلى أن القطاع السياحي هو أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية برؤية المملكة 2030.

وقال حميد الدين «إن المملكة حققت في يناير الماضي، من العام الجاري 2023؛ رقما قياسيا في عدد الزوار القادمين إليها».

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن القطاع السياحي هو إحدى ركائز التنمية برؤية المملكة 2030، مشددا على تطور القطاع السياحي وقدرته على توفير المزيد من فرص العمل، مقارنة بالقطاعات الأخرى، بالرغم من أتمتة معظم العمليات، كونه أحد القطاعات الإنسانية التي نجحت في مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية؛ وتحقيق قفزات نمو متسارعة.

وأشار إلى دور الهيئة السعودية للسياحة في خدمة ضيوف الرحمن؛ عبر إطلاقها لمنصة نسك بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ لتسهيل قدوم قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة من كافة شرائح المعتمرين والزوار، حيث نظمت الهيئة العديد من الجولات الإقليمية والعالمية؛ لتمكين القطاع الخاص وإبرام الشراكات المثمرة بين شركات السفر الدولية ومقدمي الخدمات المتعلقة بالعمرة والزيارة داخل وخارج المملكة.

وذكر رئيس هيئة السياحة أن منظومة السياحة تعمل على تطوير سلسلة من التشريعات والأنظمة؛ تعالج رحلة الزائر بشمولية، ابتداء بالتعريف وبناء الوعي والسمعة، مرورا بالتقديم على التأشيرات، وصولا إلى تعزيز الربط الجوي مع أهم المدن حول العالم، والعمل على تطوير قطاع الضيافة بشكل عام، وتنظيم رحلات الزوار بكافة الوجهات.