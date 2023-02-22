لضبط الأسعار قبل رمضان.. طرح 100 ألف طن دواجن مجمدة برازيلية بخصومات تتجاوز 30%

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، طرح 100 ألف طن دواجن مجمدة، مستوردة من البرازيل، في الأسواق، تقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تتجاوز 30 %.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه الدواجن تم طرحها في منافذ الجهات الحكومية منها منافذ وزارة التموين، مشيرا إلى أن الأوزان المطروحة من الدواجن المجمدة تبدأ من كليو وتصل إلى 1.5 كيلو، في إطار السياسات الحكومية التي تهدف إلى ضبط حركة سعر الفراخ بعد ارتفاع أسعارها مؤخرًا ليتم تداول الكيلو فوق 95 جنيها للمستهلك.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح كميات من الدواجن المستوردة على نطاق واسع في المنافذ والمعارض المختلفة لضبط السعر قبل شهر رمضان المبارك، متوقعًا انخفاض الأسعار فى الدواجن المحلية خلال منتصف مارس المقبل.