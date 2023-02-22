- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم فى مصر.. تفاصيل حركة سعر الذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات سوق الذهب المحلي، وكذلك البورصة العالمية، إضافة إلى أداء الوزارات الاقتصادية وفيما يلي أبرز الأخبار الاقتصادية.
بورصة السعودية
وهبط 14 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.15%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.86%، يليه قطاعي تجزئة الأغذية، والاستثمار والتمويل بنسبة 1.64%، 1.63%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.35%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 0.65%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.44%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، 0.23%، على التوالي.
وقفز 52 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 5.33%، ثم سهم "تنمية" بنسبة 5.17%، ثم سهم "جي آي جي" بنسبة 3.33%، وتراجع 152 سهمًا على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 9.41%، ثم سهم "دار الأركان" بنسبة 6.88%، ثم سهم "العربي" بنسبة 4.60%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 297.1 مليون سعودي.
بورصة الكويت
كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.63% خاسرًا 46.44 نقطة ليغلق عند مستوى 7303.83 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.73% خاسرًا 60.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8163.21 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% خاسرًا 8.65 نقطة ليغلق عند مستوى 5509.45 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.19% خاسرًا 10.80 نقطة ليغلق عند مستوى 5647.62 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 95.9 مليون سهم بقيمة 25.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8255 صفقة، وهبط 12 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.85%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 3.1%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.92%، ثم قطاعات المواد الأساسية، والبنوك، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، 0.62%، 0.61%، على التوالي، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.54%، ثم قطاعي الرعاية الصحية، والخدمات المالية بنسبة 0.39%، 0.31%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيدًا بنسبة 1.68%.
بورصة أبو ظبي
وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.631% خاسرًا 62.20 نقطة ليغلق عند مستوى 9793.48 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.462 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 189.9 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 11512 صفقة.
وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.77%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.96%، ثم قطاع المرافق بنسبة 0.89%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.42%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.21%.
وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 8.73%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 4.84%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 3.51%، وتراجع 36 سهمًا على رأسها سهم "شيميرا ستاندرد أند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو المتداول" بنسبة 4.8%، ثم سهم "مصرف أبو ظبي الإسلامي" بنسبة 4.42%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 4.13%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 307.2 مليون درهم.
بورصة دبي
وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.90% خاسرًا 31.41 نقطة ليغلق عند مستوى 3426.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 147.5 مليون سهم محققة ما قيمته 306.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 7501 صفقة لعدد 32 سهمًا.
كما قررت اللجنة، التنبيه على شركتي مصر للأسواق الحرة، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.
توقيع الخطابات المتبادلة لتمويل مشروع التأمين الصحى الشامل بـ330مليون دولار
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات مع الجانب الياباني والجهود المبذولة في مختلف مجالات التنمية والتي تأتي في ضوء رؤية الدولة وأولوياتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ورؤيتها الوطنية، والتي تأتي على رأسها تطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وحشد الموارد لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيدة بالشراكة مع الحكومة اليابانية في هذا الإطار.
وأكدت "المشاط"، على أهمية الشراكات الدولية والتعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين في دعم جهود التنمية على كافة المستويات، موضحة أن وزارة التعاون الدولي كانت قد عقدت منصة تعاون تنسيقي مشترك لقطاع الصحة منذ عام 2020 مع اندلاع جائحة كورونا لتنسيق العمل المشترك وتكامل الجهود بين شركاء التنمية والجهات الوطنية لوضع أولويات الدولة موضع التنفيذ، وحشد الجهود لتحقيق أقصى استفادة من التعاون الإنمائي وعلى مدار الثلاثة أعوام الماضية تم تنفيذ العديد من الشراكات مع شركاء التنمية لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الصحة ودعم جهود الدولة لمكافحة جائحة كورونا.
وتابعت: "تعمل الدولة على حشد آليات التمويل من مختلف شركاء التنمية وعلى مدار الفترة الماضية تم توقيع اتفاق تمويل تنموي بقيمة 582 مليون دولار لمشروع التأمين الصحي الشامل بواقع 400 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، و182 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الذي تتبناه الدولة كأولوية قصوى في هذا التوقيت".
من جانبه أعرب السفير أوكا عن أن التعاون الياباني ركز على كل شخص بذاته، وسيواصل دعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، حتى يتمكن جميع المواطنين المصريين من الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار مناسبة. وأضاف السفير أوكا أنه خلال الزيارة الرسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في عام 2016، أكد الزعيمان أنهما سيعملان معًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، وهذا الدعم سيوفي بهذا الالتزام.
تفاصيل حركة الذهب
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 سجل 1446 جنيها.عيار 21 سجل 1687 جنيها. عيار 24 سجل 1928 جنيها.الجنيه الذهب 13496 جنيها.
تطورات أسواق الذهب عالمياً
تحركات أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم لتسجل أعلى مستوى عند 1841.12 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 1832.81 دولار للأونصة لتتداول حالياً عند 1833.70 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير، وذلك بعد انخفضت الأسعار يوم أمس وسجلت أدنى مستوى عند 1830.14 دولار للأونصة.
ويتداول سعر أونصة الذهب اليوم بأعلى بنسبة 0.82% من أدنى مستوى تم تسجيله في 7 أسابيع خلال الأسبوع الماضي عند 1818.81 دولار للأونصة، ولكن هذا لا يعني أن الذهب قد عكس حركته نحو الأعلى، بل على العكس نجد أن الاتجاه الهابط هو المسيطر على أداء المعدن النفيس منذ أكثر من 3 أسابيع.