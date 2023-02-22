شكرا لقرائتكم خبر عن شركة LUD تطلق مشروعها المتفرد بشراكة مع الربوة جروب بشرق القاهرة على مساحة 65 فدانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصر على أعتاب أقوى مشروع إداري تجاري على مدار الـ 20 عاما بأيدي الشباب

أطلقت شركة Lozan Urban Development LUD، أضخم مشروعاتها بشرق القاهرة وهو عبارة عن مشروع تجاري إداري باستثمارات تتخطى 15 مليار جنيه.

قال عادل عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة Lozan Urban Development LUD، إنه من المقرر أن يتم إطلاق المشروع مطلع مارس المقبل، لافتا إلى أن المشروع سيكون علامة مضيئة بشرق القاهرة، ويقام على مساحة 65 فدانا، بأفضل مواقع في شرق القاهرة ويضم كافة الخدمات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بأحد فنادق القاهرة، أن المشروع يضم خدمات تعليمية وفندقي وتجاري بكافة الخدمات التي يحتاجها قاطنو المشروع والمناطق المجاورة.



عادل عبد المنعم و جعفر حسين

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بعدد كبير من الشركات المتخصصة في مجال الاستشارات الهندسية والدراسات المالية وأعمال التنفيذ، لافتًا إلى أن المشروع سيعتمد اعتمادا كليا على البنية التحتية غير المسبوقة في مجال العقارات.

وأكد أن الشركة تسعى للمشاركة في خطة التنمية التي تتبانها الدولة خاصة في الفترة الأخيرة، لا سيما في ظل اهتمام القيادة السياسية للتوسع العمراني بجميع ربوع مصر.

وأوضح أن الشركة تمتلك أذرعا استثمارية في عدد من الدول العربية،لافتا إلي أن سيتم تقديم منتج يليق بالسوق المصري وتطلعات عملائه.

وأكد جعفر حسين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الربوة، أن المجموعة تهدف إلى توسعة حجم استثماراتها بالسوق وتقديم قيمة مضافة وطفرة بالمشروعات الخدمية المتكاملة، ولذلك تستعد لإطلاق أحدث مشروعاتها الذي يقدم خدمات متكاملة فندقية وتجارية وإدارية وتعليمية.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 65 فدانًا، ويُعَدُّ استكمالًا لاستراتيجية شركات الربوة بتنفيذ مشروعات مبتكرة تمثل إضافة للقطاع العقاري ككل، وتلبِّي الاحتياجات والطلب المتنامي على المشروعات الخدمية التي أكدت الدراسات نقص المعروض منها، إلى جانب جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.