شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات شملت رئيساً لهيئة الثروة المعدنية ونائباً للاتفاقيات والاستكشاف بشركة إيجاس ورؤساء لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة التالي أسمائهم بقطاع البترول

الجيولوجي ياسر رمضان عبد العزيز السيد - رئيساً لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

الجيولوجي عبد الحميد حسين محمد جويلي - نائباً لرئيس الشركة للاتفاقيات والاستكشاف بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

ناصر محمد ناصر شومان - رئيساً لمجلس الإدارة لشركة التعاون للبترول.

المهندس أشرف السيد عبد الجواد على - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بدر الدين للبترول.

المهندس أحمد محمد أحمد عيد - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل لتسويق البترول.

الجيولوجي خالد محسن محمد الششتاوى - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال البحرية للبترول (نوربيتكو).

المهندس خالد محمود محمد منصور - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترونفرتيتي.