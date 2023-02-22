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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر
الجيولوجي ياسر رمضان عبد العزيز السيد - رئيساً لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
الجيولوجي عبد الحميد حسين محمد جويلي - نائباً لرئيس الشركة للاتفاقيات والاستكشاف بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
ناصر محمد ناصر شومان - رئيساً لمجلس الإدارة لشركة التعاون للبترول.
المهندس أشرف السيد عبد الجواد على - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بدر الدين للبترول.
المهندس أحمد محمد أحمد عيد - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل لتسويق البترول.
الجيولوجي خالد محسن محمد الششتاوى - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال البحرية للبترول (نوربيتكو).
المهندس خالد محمود محمد منصور - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترونفرتيتي.