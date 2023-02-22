شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 22-2-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 22-2-2023، بالبنوك فى مصر، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 8.29 جنيه للشراء، و8.31 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 8.31 جنيه للشراء، و8.34 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى8.31 جنيه للشراء.

8.34 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى8.29 جنيه للشراء.

8.31 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر8.29 جنيه للشراء.

8.31 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية8.31 جنيه للشراء.

8.34 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى8.33 جنيه للشراء.

8.35 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس8.30 جنيه للشراء.

8.34 جنيه للبيع.