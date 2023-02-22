شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز "الوراق الجديدة": تنظيم ندوة تعريفية بالمشروعات والخدمات لأهالي المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، بأنه تم تنظيم ندوة تعريفية لأهالي جزيرة الوراق، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك للتعريف بالمشروعات والخدمات المقدمة، والتي تساهم في رفع مستوى المعيشة والارتقاء بالمواطنين وتحقيق التنمية المستهدفة.

وأضاف المهندس أسامة شوقي، أنه تم عقد الندوة التعريفية داخل جزيرة الوراق تيسيرا على الأهالى، وبهدف الاستماع لأفكارهم والرد على إستفساراتهم المختلفة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، أنه حضر الندوة ممثلون عن معظم عائلات الجزيرة، حيث تأتي هذه الندوة التعريفية في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئيس الوزراء، لإشراك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم أهالي جزيرة الوراق من خلال توفير مشروعات لهم طبقاً لرغباتهم وإهتماماتهم المختلفة من أجل تحقيق التنمية المستهدفة.

وفي ذات السياق قام الدكتور حاتم مكرم، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للقاهرة الكبرى والقليوبية، بتقديم شرح عن الخدمات والمشروعات المقدمة من الجهاز، وكذلك تم توزيع بيان بالمتطلبات اللازمة لعمل المشروعات،على جميع الحاضرين للندوة التعريفية من أهالي الجزيرة، وكذلك بيان بالمستندات المطلوبة لتسجيل وترخيص المشروعات وأنواع المشروعات التي يتم تمويلها، والتعريف بعنوان ووسائل الاتصال بمقر جهاز تنمية المشروعات والخط الساخن.