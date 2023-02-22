شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 17037 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2913 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 20192 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 7011 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2992 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل

إلى مستوى 4476 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقة على أسهم شركة كونتكت المالية القابضة المصدرة لعدد 4.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 16.6 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 1.3 مليون سهم، 280 ألف سهم، 120 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 6 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا 100 ألف سهم، 200 ألف سهم، 375 ألف سهم، 250 ألف سهم، 236 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 878.1 ألف سهم، 125 ألف سهم، 384 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، إيرادات نشاط بلغت 6.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 470.3 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4 ملايين جنيه مقارنةً مع خسائر 930.9 ألف جنيه.

وحققت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) إيرادات بلغت 101.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 67.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 9.7 مليون جنيه مقارنةً مع 9.5 مليون جنيه.

وحققت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، إيرادات بلغت 544.6 ألف دولار خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 851.2 ألف دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 36%، وبلغ صافي خسائر بعد الضريبة 263 ألف دولار مقارنةً مع 4.2 مليون دولار بنسبة نمو 94%.