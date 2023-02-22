شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة قطاع الأعمال تحدد 19 بندا يحظر على العاملين ارتكابها.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 92 من لائحة الموارد البشرية الجديدة للعاملين بقطاع الأعمال العام ، 10 بندا يحظر على العاملين في الشركات ارتكابها ، بما يضمن سلاسة وانتظام العمل .. تعرف عليها

1 -إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء العلاقة الوظيفية.

2 -الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة من أوراق العمل أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه حتى ولو كان خاصاً بعمل كلف به بصفة شخصية.

3 -الجمع بين عمله ووظيفة اخرى يؤديها إذا كان من شان ذلك الإخلال بواجبات الوظيفة أو لا يتفق مع كرامة الوظيفة ومقتضياتها.

4 -لا يجوز للعامل أن يعمل بوظيفة بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال مواعيد العمل الرسمية، وإذا ثبت مخالفته لذلك كان للشركة أن تطبق الجزاء التأديبى، وذلك فيما عدا أعمال القوامة أوالحجر أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بقرار الوصاية أو القوامة أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.

5 -الاشتراك في أوجه نشاط المشروعات المماثلة لنشاط الشركة.

6 -شرب الخمر أو لعب الميسر أو تعاطى المخدرات بكافة انواعها داخل الشركة أو الأماكن العامة.

7 -الدخول في مناقصات أو مزايدات أو غيرها من أوجه النشاط التي تتصل بمهام وظيفته سواء بطريق مباشر أو عن طريق الواسطة.

8 -حصول العامل على معاملة تفضيلية من المتعاملين مع الشركة بالإدارات المختصة بالتعامل مع هؤلاء المتعاملين تزيد عن ما تمنحه لغيرها من العملاء

9 -قبول هدايا أو منح أو عمالة أو مزايا من أي نوع بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته، وذلك عدا الهدايا الرمزية التى يوافق عليها مجلس إدارة الشركة.

10 -التصريح بمعلومات أو بيانات تتصل بعمل الشركة بغير تصريح كتابى سابق من العضو المنتدب التنفيذى .

11 -القيام بأي عمل أو إجراء يسبب الأضرار بالشركة أو بسمعتها.

12 -مخالفة إجراءات الأمن التى يصدر بها قرار أو تعليمات إدارية.

13 -الاتجار داخل أماكن العمل أو جمع نقود أو إعانات الي فرد أو توزيع

منشورات أو جمع توقيعات أو الاشتراك في تنظيم أي اجتماعات داخل مكان العمل الا إذا كان ذلك بتصريح كتابى من العضو المنتدب التنفيذى للشركة.

14 -يحظر على الرؤساء من جميع المستويات استخدام مرؤ سيهم أو العمال

الآخرين في تأدية خدمات خاصة بهم أثناء مواعيد العمل الرسمية وعدم التعدى عليهم أو إساءة معاملتهم بأي شكل كان.

15 -انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم شهادات أو مستندات أو توقيعات مزورة.

16 -أن يستقبل زائرين بدون أذن من رئيسه في العمل.

17 -أن يرفض التفتيش الذي يجريه الأشخاص المعينين لذلك.

18 -إذا لم يلتزم العامل الضوابط الواردة في المواد من 192 إلى 195 من القانون رقم 12 لسنة 2003 .

19 -نشر أى بيانات او معلومات أو رسومات على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها إحداث بلبلة او إثارة العاملين لدى الشركة.