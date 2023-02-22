شكرا لقرائتكم خبر عن عدد السفن العابرة لقناة السويس يرتفع إلى 2195 سفينة ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أعداد السفن العابرة في قناة السويس ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي أعداد السفن العابرة في قناة السويس نحو 2195 سفينة في ديسمبر الماضي، مقابل 1808 سفينة في شهر ديسمبر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت نحو 387 سفينة، وبنسبة زيادة بلغت نحو 21.4%.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد السفن العابرة موزع بواقع 673 ناقلة بترول في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 436 ناقلة بترول في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 237 ناقلة بترول، إلى جانب 1522 عدد السفن العابرة الأخرى في ديسمبر الماضي، مقابل 1372 سفينة في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 150 سفينة.

وإجمالا كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تسجيل إجمالي إيرادات قناة السويس نحو 18.2 مليار جنيه في شهر ديسمبر الماضي، لتتجاوز بذلك المستوى المسجل في شهر نوفمبر السابق له وكان 17.3 مليار جنيه، وبلغت القيمة الإجمالية لإيرادات قناة السويس نحو 135.4 مليار جنيه خلال الـ 11 شهرا من عام 2022، بينما كانت نحو 90.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 49.6%.

وكذلك شهدت أعداد السفن العابرة لقناة السويس ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي السفن العابرة نحو 22.5 ألف سفينة خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022، مقابل 18.9 ألف سفينة خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت نحو 3.6 ألف سفينة بنسبة زيادة بلغت نحو 19%، فيما سجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس نحو 1.3 مليار طن، خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022، مقابل 1.2 مليار طن خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 10.1%.