مليارا دولار لإنشاء محطات طاقة شمسية في أوزبكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم شركتان صينيتان إقامة محطات طاقة شمسية بقيمة ملياري دولار في أوزبكستان.

وقالت وزارة الطاقة الأوزبكية، عبر تطبيق «تيلجرام»، إن شركتي «هوانينج رينيوابلز» وبولي تكنولجيز الصينيتين ستقيمان محطات طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات في أوزبكستان.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس أنه تم التوقيع على الاتفاقيات الاثنين خلال زيارة وزير الطاقة الأوزبكي للصين.

وقالت وزارة الطاقة الأوزبكية إن الشركتين ستمولان المشاريع بملياري دولار من الاستثمارات المباشرة.

وأضافت الوزارة أن المحطات الشمسية، التي ستساعد أوزبكستان في توفير 1.3 مليار م3 من الغاز الطبيعي سنويا، ستبدأ في توليد الكهرباء بحلول نهاية 2023، وستصل إلى العمل بكامل طاقتها في 2024.

وقد أعلنت وزارة الطاقة الأوزبكية، في بيان، في الـ16 من فبراير الحالي، أن أوزبكستان وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «تشاينا إنرجي انجينيرنج» الصينية لإقامة محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2000 ميجاوات في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وقال البيان إن الشركة الصينية ستمول المشاريع بملياري دولار من الاستثمارات المباشرة.

وأضاف البيان أن محطات الطاقة الشمسية، التي ستبدأ العمل بكامل طاقتها في 2024، ستساعد في توفير 1.4 مليار م3 من الغاز الطبيعي سنويا.