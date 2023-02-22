تراجع أرباح إنجي الفرنسية للطاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة «إنجي إس إيه» الفرنسية للطاقة أمس تراجع أرباحها لعام 2022، رغم ارتفاع الإيرادات.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح يرجع أساسا إلى التأثير السلبي لسعر السوق على عقود السلع بخلاف أدوات التداول، وخسائر انخفاض القيمة، وخسارة ائتمان نورد ستريم 2، وزيادة مخصصات الوقود النووي لمحطات الطاقة النووية البلجيكية، وغيرها.

وخلال 2022 بأكمله سجلت الشركة صافي دخل قدره 0.2 مليار يورو (0.21 مليار دولار)، أي أقل من 3.7 مليارات يورو، في العام السابق على ذلك.

وقالت الشركة في بيان «ارتبط انخفاض القيمة للعام بأكمله، والتي بلغت 2.8 مليار يورو، بشكل أساسي بعواقب المراجعة التي استمرت 3 سنوات للأحكام النووية على الأصول التي سيتم الاعتراف بها مقابل أحكام تفكيك محطات الطاقة، واستمرار برنامج الاستغناء عن استخدام الفحم واستمرار عملية التخلص من الأصول غير الاستراتيجية، ومن بينها الأصول الحرارية بشكل رئيسي في تشيلي والمغرب».

وبلغت قيمة الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب، 9 مليارات يورو في 2022، مقابل 6.1 مليارات يورو في 2021.

وتراجعت الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك وخدمة الديون إلى 13.7 مليار يورو من 10.6 مليارات يورو من العام المالي السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 93.9 مليار يورو من 57.9 مليار يورو العام الماضي.

وستدفع الشركة أرباحا قدرها 1.40 يورو للسهم الواحد عن 2022. وبالنظر إلى المستقبل، بالنسبة لـ2023، باستثناء الطاقة النووية، تتوقع الشركة أن تبلغ الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب، 6.6 - 7.6 مليارات يورو.