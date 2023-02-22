اتفاقية لتطوير حدائق العاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت غرفة مكة المكرمة اتفاقية تعاون مع شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني، الذراع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة، بهدف دراسة وتطوير وصيانة الحدائق المقدمة من أمانة العاصمة المقدسة، وتسويقها على المستثمرين، فضلا عن التعاون في نقل البيانات والخبرات بين الطرفين، تحقيقا لبرنامج الاستثمار الأخضر، وخلق الفرص الاستثمارية التي تعود بالنفع على أصحاب الأعمال.

الاتفاقية التي وقعها الأمين العام للغرفة المهندس عصمت معتوق، وعن شركة البلد الأمين هشام كعكي، تهدف إلى تسويق الحدائق العامة القائمة بمكة المكرمة على المهتمين من رجال وسيدات الأعمال، للارتقاء بمستوى الحياة البيئية والرياضية والثقافية في العاصمة المقدسة.

وأوضح معتوق أن الاتفاقية تأتي ضمن مبادرة «مكة الخضراء»، التي تعد أساسا مهما لتعزيز الاستدامة البيئية ومكافحة التصحر، وزيادة رقعة الغطاء الأخضر، لتكون مكة المكرمة مدينة للحياة، وصديقة للإنسان والبيئة، وتوفير الممكنات الفعالة للمجتمع خلال تقديم الخدمات البلدية الراقية والمتميزة.

وذكر أن الطرفين يتعاونان في تزويد بعضهما البعض ببيانات ومعلومات المستثمرين وأصحاب الأعمال حسب الاحتياج، فضلا عن تبادل الخبرات بين الطرفين فيما يخص تنفيذ هذه الاتفاقية لتحقيق مبادرة الاستثمار الأخضر.

وأشارت الاتفاقية إلى اختيار الفرص الاستثمارية للمواقع غير المنفذة، ودراسة مدى ملاءمتها لخلق فرص استثمارية، ثم عرضها على الطرف الثاني لاستكمال إجراءات موافقة إعداد دراسة كراسة الشروط والمواصفات، وتزويد الطرف الثاني بقائمة الحدائق من تاريخ إبرام الاتفاقية المطلوبة خلال مدة أقصاها 30 يوما، إلى جانب تسويق الفرص الاستثمارية خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الترويج، فضلا عن إعداد خطة زمنية ربع سنوية لتسويق الفرص الاستثمارية، على أن يتم تحديد المدة الزمنية، منذ بداية الإعلان عن الفرصة وحتى الترسية على المستثمر.

يذكر، أن برنامج الاستثمار الأخضر هو مبادرة من غرفة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة لاستثمار الأراضي، بهدف زيادة نسبة الاستثمار في الحدائق بمدينة مكة المكرمة، وتعزيز الاستدامة البيئية ومكافحة التصحر، بما يتوافق مع مبادرة السعودية الخضراء. وأعلن البرنامج عن 20 فرصة استثمارية جاهزة، يمكن للمستثمر أن يستثمر 25% من المساحة الكلية للأرض، خصوصا الأراضي الواقعة على شارع تجاري، لمدة تصل إلى أكثر من 25 عاما، وتنطبق عليها كل اشتراطات أمانة العاصمة المقدسة.