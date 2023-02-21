295 مليونا أرباح المتقدمة للبتروكيماويات في 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بنسبة 64% في 2022 إلى 295 مليون ريال مقابل 815 مليون ريال في2021، بحسب النتائج المالية السنوية للشركة والمنشورة على تداول.

وبلغ الربح التشغيلي 399 مليون ريال في 2022 مقابل 865 مليون ريال في2021 بانخفاض 53.8%. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين «دون حقوق الأقلية» 3.2 مليارات ريال مقابل 3.7 مليارات ريال في السنة السابقة بتراجع 13.2%.

ووصلت ربحية السهم إلى 1.14 ريال مقابل 3.14 ريالات في 2021. وأفادت الشركة أنها سجلت في عام 2022 أعلى كمية إنتاج ومبيعات منذ تأسيسها.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح بنسبة 64% مقارنة بعام 2021 إلى:

– انخفاض في أسعار المبيعات بنسبة 17%.

– تحقيق خسائر بمبلغ 109 ملايين ريال من الاستثمار في شركة «إس كي أدفانسد» في عام 2022 مقارنة مع أرباح قدرها 11 مليون ريال تم تحقيقها في عام 2021.

– ارتفاع أسعار البروبان والبروبلين المشترى بنسبة 13% و4% على التوالي.

– ارتفاع مصاريف الشحن الخارجي بنسبة 36%.

من جهة أخرى وافق مجلس إدارة المتقدمة للبتروكيماويات على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2022م، بإجمالي 142.5 مليون ريال على أن تكون حصة السهم من التوزيع 0.55 ريال، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5.5 %.

وقالت الشركة في بيان على (تداول) «إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 259.15 مليون سهم، وأن تاريخ التوزيع سيكون في 28 مايو 2023م».

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في اليوم الثامن عشر من شهر مايو 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وطالبت الشركة جميع المساهمين بضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

وبالنسبة للمستثمرين غير المقيمين بالمملكة فإن الأرباح التي تدفعها لهم الشركة ستكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

ونوهت على أن قرار توزيعات الأرباح المستقبلية سيأخذ في الاعتبار التوسعات والمشاريع المستقبلية لاستكمال خطة النمو الاستراتيجية للشركة والشركات التابعة لها.