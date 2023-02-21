1.4 تريليون الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى ديسمبر 2022

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وأفادت النشرة الشهرية للصناعة والتعدين والصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بأن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية ديسمبر 2022 بلغ 2,272 رخصة منها: 1,383 رخصة محجر مواد بناء، و635 رخصة كشف، و178 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و43 رخصة استطلاع، و33 رخصة فائض خامات معدنية.
وبينت النشرة أن عدد الرخص الصناعية الجديدة، التي أصدرتها الوزارة منذ يناير 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2022 بلغ 964 رخصة، باستثمارات بلغت 32,036 مليار ريال، بينما بدأ 1,023 مصنعا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 28,79 مليار ريال، وخلق القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها 51,723 فرصة وظيفية.
وتركز النشرة الشهرية للصناعة والتعدين على أهم الأرقام والمؤشرات لقطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وتبرز حجم التغيرات التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية. ويمكن الاطلاع على النشرة من خلال الرابط التالي: https://mim.gov.sa/newsletters.
لقطاع الصناعي
- 1,428 تريليون ريال حجم الاستثمارات حتى ديسمبر 2022
- 10,518 مصنعا حتى ديسمبر 2022
- الرخص الصناعية الجديدة (يناير ـ ديسمبر 2022)
- الإجمالي 964 رخصة
- الاستثمارات 32,036 مليار ريال
- مصانع بدأت الإنتاج 1,023 مصنعا
- الاستثمارات 28,79 مليار ريال
- الوظائف 51,723 فرصة
قطاع التعدين
- 2,272 رخصة تعدينية سارية حتى نهاية ديسمبر 2022
- منها:
- 1,383 رخصة محجر مواد بناء
- 635 رخصة كشف
- 178 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير
- 43 رخصة استطلاع
- 33 رخصة فائض خامات معدنية
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