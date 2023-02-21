شكرا لقرائتكم خبر «واما» و«جالكسي» شركتان جديدتان توفران تجارب بحرية فريدة في «البحر الأحمر» و «أمالا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة البحر الأحمر الدولية، المطورة لوجهتي «البحر الأحمر» و»أمالا»، شركتين تابعتين لها وهما واما (WAMA) وجالكسي (Galaxea)؛ بهدف توفير تجارب سياحية فريدة لزوار وجهاتها الفاخرة.

وستشمل التجارب البحرية التجديف بقوارب الكاياك، والكانو، والقوارب الشراعية، والتجديف، والتزلج على الألواح، لاستكشاف خفايا الطبيعة المذهلة في أعماق مياه البحر الأحمر.

وتعكف البحر الأحمر الدولية حاليا على توظيف الكوادر المؤهلة في شركتي «واما» و»جالكسي»، حيث إنه من المتوقع توظيف أكثر من 250 شخصا بحلول عام 2026.

كما يشمل ذلك مدربي الإبحار والرياضات البحرية، ومدربي الغوص، والفنيين، وسائقي ومشغلي قوارب الغوص، بالإضافة إلى توفير وظائف للذين يدخلون هذا المجال للمرة الأولى ولديهم الرغبة في اكتشاف وممارسة مهنة جديدة على أعلى مستوى من جودة الخدمات والمعايير؛ وستتاح الفرصة للموظفين في كلا الشركتين الذين تم اختيارهم للإقامة في «تيرتل باي» وهو مجتمع «البحر الأحمر الدولية» السكني المستدام والجديد كليا والذي تم بناؤه لموظفي البحر الأحمر الدولية وعائلاتهم.

شركتا (WAMA) و(Galaxea)

تابعة لشركة البحر الأحمر الدولية

توفران تجارب سياحية فريدة لزوار وجهاتها الفاخرة.

أبرز التجارب البحرية:







التجديف بقوارب الكاياك. التجديف بقوارب الكانو. القوارب الشراعية.



التجديف.



التزلج على الألواح.



توظيف 250 شخصا بحلول 2026.



سكن مجهز للموظفين في «تيرتل باي».



أبرز الوظائف: