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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة مواصلات جدة عن زيادة مسار خدمة النقل السريع من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، عبر ربط الصالة رقم (1) بالصالة الشمالية، وذلك بالتعاون مع شركة مطارات جدة - الشركة المشرفة على مطار الملك عبدالعزيز الدولي- والشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو».

ويبلغ إجمالي طول مسار النقل السريع من محطة الكورنيش «البلد» حتى الصالة الشمالية بالمطار (ذهاب وعودة) 104 كلم، فيما يستغرق زمن الرحلة الدائرية 210 دقائق، ويشمل المسار إضافة إلى محطتي المطار ومحطة سابتكو في البلد، 3 محطات توقف: الأولى بالقرب من فلامنجو مول، والثانية بالقرب من الأندلس مول، والثالثة على طريق المدينة النازل بحي البغدادية 7.

وتعمل خدمة النقل السريع بالحافلات داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع، وربطها بمركز المدينة، والتي تأتي ضمن التعاون المشترك لتطوير خدمات النقل بالحافلات، وذلك لتوفير أفضل خدمات النقل لخدمة جميع شرائح المجتمع، بمبلغ رمزي لا يتجاوز 20 ريالا، وإتاحة خيارات متنوعة للمسافرين للتنقل من المطار وإليه.

يذكر، أنه جرى تصميم الحافلات بطاقة استيعابية، تتسع لـ33 راكبا، إضافة إلى أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأماكن فارغة لوضع حقائب السفر، كما يمكن للراغبين في استخدام الحافلات شراء التذاكر عبر عدد من نقاط البيع المخصصة داخل المطار، أو باستخدام تطبيق سابتكو للدفع.

زيادة مسار خدمة النقل السريع من وإلى مطار جدة







ربط الصالة رقم (1) بالصالة الشمالية



طول المسار (ذهاب وعودة) 104 كلم



زمن الرحلة الدائرية 210 دقائق



العمل على مدار الساعة خلال 7 أيام



مبلغ رمزي 20 ريالا



خيارات متنوعة للمسافرين



سعة الحافلات 33 راكبا



أماكن مخصصة لذوي الإعاقة



أماكن فارغة لوضع حقائب السفر



شراء التذاكر عبر نقاط البيع أو تطبيق سابتكو



يشمل المسار: