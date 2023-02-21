شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الاتصالات يضاعف قيمة التعويض للمستهلكين عن انقطاع خدمات الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، آليات جديدة لتعويض مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت المنزلي في حالة توقف أو تعطل الخدمات، ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة في السوق المصري.

وتتضمن الآليات الجديدة إلزام الشركات في حالة انقطاع الخدمات لفترة زمنية أقل من 24 ساعة، بتقديم حد أدنى للتعويض لصالح المستخدم لا يقل قيمته عن نفس قيمة انقطاع الخدمة، سواء بفترة زمنية مماثلة لزمن الانقطاع أو بمتوسط حجم الاستهلاك للباقة المشترك فيها.

كما ألزم الجهاز الشركات بمضاعفة قيمة التعويض المستحق لكل يوم عطل، وذلك في حالة انقطاع الخدمة لفترة زمنية تتجاوز 24 ساعة، بحيث يتم استخدام التعويض خلال 30 يوم من تاريخ إضافته للمستخدم.

ويتم إضافة التعويض للمستخدم بشكل تلقائي فور استعادة الخدمة بمجرد تقديم المستخدم لشكواه للشركة وفحصها وثبوت أحقيته للتعويض، على أن يتم إرسال رسالة نصية للمستخدم توضح فيها تفاصيل التعويض المستحق.