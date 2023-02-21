شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 21-2-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21-2-2023.





إيقاف تداول 6 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والعربية لحليج الأقطان، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 12 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 406.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.6 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.85%، والعرب على 7.83%، واستحوذت المؤسسات على 26.46% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.53%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.2 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 49.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.7 مليون جنيه، 40.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 17039 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2905 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 20187 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 7016 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2981 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 4462 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3589 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1258 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 33 شركة، ولم تتغير مستويات 71 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: - العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.801 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.58%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 3.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.48%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 7.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.81%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.92%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 20.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.16%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 20.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.49%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 22.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.32%.

- الإسماعلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 57.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.12%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 60.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.09%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 22 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.35%.