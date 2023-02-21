شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كافة مؤشرات البورصة المصرية والذهب يواصل رحلة التراجع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم ، عددا من الاخبار الاقتصادية في تلفزيون الخليج 365 حيث أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 وكافة الأعيرة الذهب المتداولة فى السوق المصرى، وذلك مع استقرار ملحوظ فى سعر المعدن النفيس بالأسواق، فى حين تشهد عمليات البيع والشراء حالة من الهدوء التام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1444 جنيها.

عيار 21 سجل 1685 جنيها.

عيار 24 سجل 1926 جنيها.

كما استعرض عبد الحليم سالم اعلان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن التشغيل التجريبي للرصيف الجديد بعد تطويره بميناء العريش بطول 915 كم ،باستقبال أول سفينة يتم شحنها بمساعدات إنسانية لدولتي تركيا وسوريا، لتكون أول قافلة تستقبلها ميناء العريش البحري حيث تم اتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات والإجراءات الخاصة برسو وربط السفينة وشحنها، حيث تم اختيار ميناء العريش البحري باعتباره النقطة البحرية الأقرب للدولتين وربطه بشبكة الطرق والأنفاق سواء نفق جنوب بورسعيد أو تحيا مصر بالإسماعيلية مما ساهم في سهولة انتقال

واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة السويس لعام 22/2023، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة السويس أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى178 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة السويس بخطة عام 22/2023 تبلغ 14 مليار جنيه بنسبة زيادة 21,7% عن خطة العام السابق.

كما أقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، احتفالا بمناسبة تسليم الرخصة الذهبية لـ 13 شركة ، وأشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن من بين تلك الشركات 9 شركات تم منحها الرخصة الذهبية خلال شهر ديسمبر الماضي، و4 شركات أخرى تم منحها الرخصة منذ أسبوع، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، تشجيعا للشركات والمستثمرين المحليين أو الأجانب للإسراع فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية.

من جانبه، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن خطة الانتشار لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي التي ينفذها قطاع البترول ضاعفت إجمالي تلك المحطات علي مستوي الجمهورية بمقدار يزيد عن 4 أمثالها في العامين الأخيرين تنفيذا لرؤية التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود التي يدعمها ويتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه جري إقامة اكثر من 700 محطة جديدة خلال هذه الفترة في زيادة غير مسبوقة .