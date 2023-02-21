بقيمة 1.5 مليار دولار.. الحكومة تنجح في بيع أول صكوك سيادية

الشارقة - اميمة ياسر -

نجحت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، بالتعاون مع 5 بنوك، اليوم الثلاثاء في بيع أول صكوك سيادية- إحدى الأدوات المالية المتوافقة مع تعليمات الشريعة الإسلامية- بقيمة 1.5 مليار دولار بسعر عائد 11% وسط إقبال كبير وغير متوقع من المستثمرين للشراء بحسب مصادر مشتركة في الطرح تحدثت مع مصراوي.

ووفقا لمصادر لموقع "مصراوي" فقد تمت تغطية أول طرح لمصر للصكوك السيادية في بورصة لندن بأكثر من 4 مرات ليتجاوز حجم طلبات الشراء المقدمة 6 مليارات دولار بما يعكس نجاح ترتيب الطرح وثقة المستثمرين.

وأشار الموقع إلى أن اتجاه مصر لطرح أول صكوك سيادية إسلامية يأتي في وقت تعاني منه البلاد من ضغوط العملة ووجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 6 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري الذي يبدأ في يوليو.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، عينت مصر 5 بنوك لترتيب الطرح منها 3 بنوك إماراتية وهي أبو ظبي الأول ومصرف أبو ظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني بجانب بنكي سيتي غروب"، و"كريدي أجريكول إس إيه".

ووفقاً لنشرة الاكتتاب المنشورة على بلومبيرج اليوم، يصل أجل الصك إلى 3 سنوات وسيدرج في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن ، ويبلغ الحد الأدنى لقيمة الصك 200 ألف دولار أمريكي ثم ومضاعفات الألف دولار أمريكي.