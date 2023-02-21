شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 2.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 11 قطاعًا على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.4%، أعقبه قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والعقارات، والسياحة والترفيه بنسبة 2.2%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.1%.

وصعد قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.6%، وقفز قطاعي البنوك، والتجارة والموزعون بنسبة 0.6%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 5 قطاعات وهي: المقاولات والإنشاءات الهندسية، والأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.6%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 406.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.6 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.85%، والعرب على 7.83%، واستحوذت المؤسسات على 26.46% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.53%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.2 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 49.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.7 مليون جنيه، 40.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 17039 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2905 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 20187 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 7016 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2981 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 4462 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3589 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1258 نقطة.